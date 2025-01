Frontale tra due auto all’uscita della galleria del Dosso: ferito un uomo di 44 anni - Foto e video

Tardo pomeriggio di lunghe code mercoledì 15 gennaio in Valle Seriana per un frontale tra due auto avvenuto ad Albino, lungo la statale 671, all’interno della galleria Del Dosso. L’allarme è scattato poco dopo le 17,15, in seguito allo scontro tra due automobili avvenuto verso la fine del tunnel, in direzione Clusone. Stando alle prime ricostruzioni sembra che a provocare l’incidente sia stato un 44enne che viaggiava da Bergamo verso il paese seriano. Per cause ancora in fase di accertamento, l’uomo ha perso improvvisamente il controllo dell’auto e avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con un veicolo guidato da una 27enne, che invece si stava dirigendo verso Bergamo.