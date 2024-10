Frontale tra due auto a Casnigo, soccorse quattro persone

L’incidente ha coinvolto in tutto quattro persone, nessuna di loro sarebbe in gravi condizioni. Sul posto tre ambulanze, un’automedica e i vigili de fuoco del distaccamento di Clusone che hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno bonificato l’area compromessa. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.