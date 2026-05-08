Frontale tra due auto a Ponte Nossa: tre feriti, uno grave -Foto
L’INCIDENTE. Lo schianto è avvenuto verso le 9.30 all’incrocio tra la provinciale della Valle Seriana e la provinciale 46 per la Valle del Riso. Il più grave trasportato all’ospedale Papa Giovanni con l’elicottero.
Ponte Nossa
Grave schianto frontale alle 9.30 di venerdì 8 maggio sulla provinciale della Valle Seriana a Ponte Nossa nei pressi della deviazione per la Valle del Riso.
Due auto si sono scontrate e ci sono tre feriti. Sul posto sono accorse tre ambulanze e un’auto medica. Da Bergamo è stato anche allertato l’elisoccorso con il quale è stato trasportato in ospedale il più grave dei tre feriti.
La dinamica dell’incidente
Secondo una prima ricostruzione una Fiat Panda, stava percorrendo la SS671 da Bergamo in direzione Clusone, giunta in prossimità dello svincolo, nel girare a destra per immettersi nella SP46 verso Gorno, si è scontrata con una Toyota Yaris che proveniva da Clusone.
I soccorsi e il ricovero in ospedale
Il conducente della Panda è stato trasportato con l’elisoccorso in codice rosso al Papa Giovanni di Bergamo per un forte trauma al torace. La passeggera di 79 anni, invece, è stata portata in ambulanza in codice giallo a Piario, la 67enne al volante della Yaris è finita in codice giallo all’ospedale di Seriate.
Sul posto si sono formate code. Il traffico ha ricominciato a circolare in modo fluido solo due ore dopo lo schianto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA