Furti in casa a Casnigo, solo sei da inizio dicembre: «Sono in netto calo»

Il furto in abitazione è un tema particolarmente sentito che, tra percezioni e dati di fatto, sta preoccupando la Val Gandino. A tranquillizzare la popolazione ci ha pensato il comandante della stazione dei Carabinieri di Gandino, maresciallo Matteo Scatena, intervenuto a Casnigo mercoledì 3 aprile in Consiglio comunale. La seduta straordinaria era fissata per trattare della recente petizione in materia di sicurezza pubblica, che aveva raggiunto circa 300 firme.

Dati in miglioramento

«Dal 1° dicembre (da quando il maresciallo Scatena è entrato in servizio, come ha spiegato lui stesso, ndr) al 1° febbraio 2025, periodo più adatto per i furti in abitazione perché fa buio prima e molti sono al lavoro fino a tardi, si sono verificati nei cinque i Comuni della Val Gandino 17 furti di cui sei in abitazione. In media uno per Comune (e uno solo nel Comune di Casnigo, ndr). Nel periodo, tra il 1° dicembre (2023) e il 1° febbraio (2024), i furti erano 29 di cui 21 in abitazione». Insomma, un netto miglioramento, nonostante l’apprensione che naviga sui social: «Quello che vi chiediamo – ha proseguito – è la collaborazione: segnalate chiamando il 112, perché solo così possiamo aiutarvi. Ad esempio, proprio su segnalazione di un cittadino abbiamo individuato un soggetto con materiale da scasso». Il maresciallo aveva mosso questi inviti pure nell’ultimo consiglio di Gandino, dove aveva rilevato che molti furti diffusi sui social non erano veri.

Il dibattito a Casnigo

Tornando a Casnigo, il dibattito tra amministratori e popolazione ha fatto emergere come molte persone individuino situazioni sospette, magari anche a ragione, ma poi non denuncino, preferendo Facebook alla chiamata al 112. Il sindaco ha poi annunciato che da inizio giugno arriverà una nuova agente di polizia locale. «Solo di recente, da un concorso provinciale, un candidato ha aderito alla richiesta di Casnigo. Il servizio di polizia locale è stato comunque garantito in forza della convenzione con altri comuni» ha spiegato il sindaco Enzo Poli. Il comandante della locale di Nembro Luigi Pigolotti, che coordina i paesi in convenzione, ha elencato i numerosi interventi svolti sul territorio di Casnigo. Infine il sindaco ha comunicato che, delle circa 300 firme, 26 risultano di non residenti e 28 non sarebbero «debitamente certificate». Il promotore fa sapere che molti firmatari, pur non residenti, hanno aderito in quanto commercianti o lavoratori in paese.

Sistema di lettura targhe