Giallo del Serio, forse la donna è morta dopo averlo guadato

La possibile ricostruzione

E come è possibile che sia stata trovata semisvestita e che parte degli abiti non si trovino? La ricostruzione plausibile in questo senso è che la 44enne stesse risalendo da sola la sponda opposta a quella dove è stata rinvenuta senza vita, dopo aver passato la giornata di giovedì alla «spiaggia» di Villa di Serio in compagnia di amici prima e pusher poi. Arrivata all’altezza del cavalcavia della statale, la donna – presumibilmente in uno stato di scarsa lucidità – avrebbe cercato di guadare il fiume che in quel punto non è profondo. Per non bagnarli si sarebbe così tolta parte degli indumenti, compreso il giubbotto rosso trovato più a valle in acqua sulla riva di Villa di Serio, poco distante dal portafogli con 10 euro, rinvenuto sabato (sempre in acqua) da un giovane.