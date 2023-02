Giovane di Piario ucciso a Bologna nel 2006, riaperta l’inchiesta

La procura della Repubblica di Bologna ha riaperto le indagini su un omicidio risalente a più di 16 anni fa e rimasto irrisolto: s’indaga, infatti, per trovare l’assassino di Stefano Gonella, ventiseienne di Piario ucciso a coltellate all’alba del 24 settembre 2006 nella sua casa di via Passarotti, alla prima periferia di Bologna, dove lavorava come portiere di notte in un albergo. Ne dà notizia l’edizione bolognese del Resto dei Carlino.