Giovani talenti, Huawei sceglie l’Alarm deck ideato da Lara

Tra i giovani talenti selezionati da Huawei, società cinese di telecomunicazioni, attraverso un contest internazionale, c’è anche una ventitreenne studentessa universitaria di Nembro. Lara Cugno Parrotta sta concludendo la magistrale di Informatica alla Bicocca. Lo scorso anno ha colto al volo un’opportunità segnalata dalla sua Università. «Tech4Good 2022» è una competizione che stimola i giovani a esplorare come la tecnologia possa risolvere problemi sociali comuni. Dopo un corso online di una settimana, con lezioni, incontri con il personale di Huawei ed esami, svolta nello scorso ottobre, Lara e il suo gruppo (costituito da altri sette studenti universitari provenienti da diverse parti d’Italia) sono stati selezionati per continuare la strada del progetto. Dal 6 al 10 dicembre sono stati ad Atene, insieme ad altre cinque squadre, per un talent summit in cui hanno incontrato da vicino i giudici che avrebbero poi stilato la classifica della competizione: hanno vissuto diversi workshop e hanno conosciuto più approfonditamente i progetti a cui Huawei sta lavorando.