Gli scarpinòcc sul New York Times

Come è risaputo, gli americani sono da sempre grandi estimatori della cucina del Bel Paese, e attraverso l’articolo intitolato «Si, ami la pasta. Ma conosci la differenza tra anolini e pansoti?», i lettori fanno un viaggio culinario alla scoperta di alcune tipologie di pasta ripiena italiane. A rappresentare la Lombardia, gli scarpinòcc, ravioli ripieni di formaggio, pangrattato, spezie e prezzemolo, nati come piatto povero della cucina contadina locale. Tra le sette specialità citate, compaiono anche gli anolini e i cappellacci emiliani, i cjarsons friuliani, i tipici culurgiones sardi, i pansoti cucinati in Liguria ed i tortelli maremmani tipici messi in tavola tra il nord del Lazio e la Toscana meridionale. Tutte ricette antiche, tramandate di generazione in generazione. Una goduria per il palato e per gli occhi.