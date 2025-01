Gorno, finisce in una scarpata: 64enne incastrato in auto

L’auto è uscita di strada e si è ribaltata in una scarpata, a circa 20-30 metri di distanza dalla carreggiata. L’automobilista, un 64enne, è rimasto incastrato all’interno del veicolo. I Vigili del Fuoco sono impegnati in una manovra Saf (Speleo-Alpino-Fluviale) per il recupero del ferito, che verrà poi affidato alle cure del personale sanitario presente sul posto. Seguono aggiornamenti.