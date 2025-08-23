Gorno senza internet. Disagi anche per i servizi

Gorno è offline, almeno per quel che riguarda la fibra. Già da circa una decina di giorni infatti il paese della Val del Riso è senza connessione internet in seguito a problemi causati dalla caduta di una pianta.

Cosa è successo

L’albero, le cui cause di cedimento non sono chiare – è probabile che fosse in condizioni precarie da tempo –, ha colpito alcuni cavi di media tensione lasciando il paese senza corrente elettrica e senza connessione internet. Il problema dell’energia elettrica è stato risolto rapidamente, mentre si attende ancora una soluzione per il ripristino della fibra che consente la connessione al web. Con alcune ricadute anche sull’operatività di servizi locali.

«La connessione internet ormai è indispensabile, e questi problemi andrebbero risolti con una certa celerità», commenta il sindaco

Disagi ai servizi

«I disagi non sono pochi – riferisce il primo cittadino, Giampiero Calegari –. I telefoni funzionano, ma tutto ciò che necessità di connessione internet supportata dalla fibra è fermo. La banca infatti non riesce a operare, ma anche alcune attività fatte in tabaccheria, come i pagamenti, non possono essere eseguite. Sin da subito ci siamo attivati per risolvere tempestivamente il problema, ma a distanza di una decina di giorni ancora non è stato sistemato».

In attesa dei lavori

Per ripristinare il servizio, sarà necessario interrompere l’energia elettrica temporaneamente, per consentire ai tecnici incaricati di riparare il guasto. «Sappiamo che per permettere i lavori sui cavi – prosegue il sindaco – Enel dovrà togliere la corrente elettrica per due giorni probabilmente, con generatori per garantire comunque la fornitura ai cittadini. Il proprietario della linea è Open Fiber Spa, ma il lavoro è stato delegato a un’azienda del territorio. Siamo in attesa di capire quando Enel toglierà la corrente per procedere». La soluzione del problema richiederà con tutta probabilità ancora alcuni giorni.

«Spesso le piante vengono abbandonate al proprio destino, e creano poi disagi» Da Enel fanno infatti sapere che Open Fiber deve accettare il preventivo per il lavoro, e i clienti devono essere avvisati dell’interruzione di energia elettrica tre giorni lavorativi prima. Infatti, per effettuare i lavori è necessaria un’interruzione programmata per posare i gruppi elettrogeni e garantire la fornitura di energia durante le operazioni.

«Connessione indispensabile»