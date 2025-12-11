Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana
Giovedì 11 Dicembre 2025

Gromo, mezzo pesante contro furgoncino: in ospedale un 52enne

L’INCIDENTE. Lo schianto è avvenuto alle 10 di giovedì 11 dicembre.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Lo scontro a Gromo tra un tir e un furgone, ferito lievemente un 52enne
Lo scontro a Gromo tra un tir e un furgone, ferito lievemente un 52enne
(Foto di Fronzi)

Gromo

Un mezzo pesante si è scontrato contro un furgoncino a Gromo in via Papa Giovanni XXIII alle 10 di giovedì 11 dicembre.

Da una prima ricostruzione il tir stava salendo verso Valbondione e probabilmente ha allargato la traiettoria per svoltare verso gli Spiazzi di Gromo, quando un furgoncino che proveniva dalla direzione opposta lo ha centrato all’altezza della motrice.

Il 52enne al volante del furgone è stato soccorso e trasportato in codice verde in ospedale per alcuni controlli, non è grave.

Lo scontro a Gromo tra un tir e un furgone, ferito lievemente un 52enne
Lo scontro a Gromo tra un tir e un furgone, ferito lievemente un 52enne
Lo scontro a Gromo tra un tir e un furgone, ferito lievemente un 52enne
Lo scontro a Gromo tra un tir e un furgone, ferito lievemente un 52enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gromo
Valbondione
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Economia, affari e finanza
Trasporti