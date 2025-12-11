Cronaca / Valle Seriana
Giovedì 11 Dicembre 2025
Gromo, mezzo pesante contro furgoncino: in ospedale un 52enne
L’INCIDENTE. Lo schianto è avvenuto alle 10 di giovedì 11 dicembre.
Gromo
Un mezzo pesante si è scontrato contro un furgoncino a Gromo in via Papa Giovanni XXIII alle 10 di giovedì 11 dicembre.
Da una prima ricostruzione il tir stava salendo verso Valbondione e probabilmente ha allargato la traiettoria per svoltare verso gli Spiazzi di Gromo, quando un furgoncino che proveniva dalla direzione opposta lo ha centrato all’altezza della motrice.
Il 52enne al volante del furgone è stato soccorso e trasportato in codice verde in ospedale per alcuni controlli, non è grave.
