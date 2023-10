HackersGen, oltre mille studenti e docenti ad Alzano per la giornata dedicata all’informatica

Una giornata dedicata all’informatica e alla tecnologia, con la presenza di oltre mille persone tra studenti e docenti: si è tenuta oggi, 14 ottobre, allo Spazio Fase di Alzano Lombardo, The HackersGen Event. Lontani ma vicini: studenti e docenti sono arrivati da tutta Italia – dalla provincia di Bergamo a quella di Brescia, da Lodi, Crema, Torino, Udine, Roma, ma anche da Lecce, Catania, Trapani e Siracusa – ma erano tutti accomunati dall’essere parte della community di giovani informatici più numerosa d’Italia.

HackersGen conta infatti circa 4.700 studenti, oltre 300 docenti, 50 Istituto scolastici, per un totale di circa 6.000 utenti ed è nata dall’idea dell’azienda bergamasca Sorint.lab nel 2020, in piena pandemia, con l’obiettivo di fornire agli studenti un ambiente virtuale formativo gratuito sulle tecnologie It più innovative. Giunto al suo secondo appuntamento in presenza, l’evento ha superato i numeri dell’edizione dell’anno scorso, quando attirò 700 partecipanti. La sfida di HackersGen è quella di offrire l’opportunità di completare la formazione sui banchi di scuola con le competenze specialistiche richieste dal mondo del lavoro.

Olimpiadi Italiane di Informatica

L’evento ha ospitato anche la premiazione delle Olimpiadi Italiane di Informatica. Sono Luca Baglietto, diciassettenne del Liceo Scientifico G.D. Cassini di Genova, James Bamber, diciottenne del Liceo Scientifico Banfi di Vimercate (MB) e Alessandro Lombardo, diciottenne del Liceo Scientifico Fermi di Paternò (CT) i primi tre classificati parimerito (con il punteggio di 349 punti su 400) della XXIII edizione delle Olimpiadi Italiane di Informatica, iniziativa afferente alle Olimpiadi Internazionali di Informatica, promossa da AICA - Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico nell’ambito di un accordo con il MIM - Ministero dell’Istruzione e del Merito. Obiettivo della competizione: stimolare l’interesse nell’informatica e nella tecnologia dell’informazione nelle giovani generazioni. Baglietto, Bamber e Lombardo sono risultati i migliori tra i 104 studenti delle scuole secondarie superiori di tutta Italia che, dopo aver superato le fasi di selezione scolastica e regionale, hanno affrontato la finale a Bergamo all’Itis Paleocapa, organizzata grazie alla collaborazione di Sorint-Lab, del Comune di Bergamo e Bergamo Smart City. Alla premiazione Antonio Piva, Presidente di AICA, Anna Brancaccio, Dirigente con incarico di collaborazione e Consulenza del MIM - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici per la valutazione e Luigi Laura, Presidente Comitato Olimpico.