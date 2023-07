I quattro gemelli nati 33 anni fa si «ritrovano» su Radio Alta: guarda il video della trasmissione

Sulle onde della radio due coppie di gemelli, nati 33 anni fa e finiti sulle pagine dei quotidiani, hanno potuto ritrovarsi . L’operazione è andata a buon fine dopo l’appello di Teo Mangione e Micaela Carrara che giovedì mattina durante Radio Alta hanno letto e condiviso la pagina storica de L’Eco di Bergamo del 29 giugno del 1990 che annunciava la nascita in 24 ore di due coppie di gemelli all’ospedale San Biagio di Clusone . Venerdì mattina è stato reso noto il messaggio delle due mamme, che hanno anche diffuso la foto dei figli oggi. Il tutto coronato da un incontro in diretta telefonica. Si tratta delle clusonesi Rachele Trussardi mamma di Andrea e Stella e di Giovanna Savoldelli mamma di Veronica e Romina, che partorirono all’ex ospedale San Biagio di Clusone a fine giugno del 1990, 33 anni fa.

L’appello di Teo Mangione e Micaela Carrara all’interno del programma «Carrara…che sorpresa!», grazie al passaparola dei fedelissimi ascoltatori di Colazione con Radio Alta è stato efficace e le due mamme sono state ritrovate. Oltre ad aver condiviso le foto odierne dei figli le due mamme hanno anche risposto alla chiamata della redazione intervenendo in diretta. Rachele e Giovanna hanno ringraziato per la graditissima sorpresa ed è stato un momento emozionante per l’ultima puntata di Colazione prima delle vacanze estive. Teo ha chiesto aggiornamenti sui ragazzi: Romina oggi è parrucchiera, Veronica invece commessa, Andrea è imbianchino e gioca a calcio, Stella invece lavora in un centro commerciale. Dopo l’incontro in diretta telefonica l’appuntamento a settembre per una trasmissione da Clusone con ospiti le due mamme e magari anche i quattro gemelli.