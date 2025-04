I sacristi a Leffe: «I primi passi da chierichetto e poi la scelta»

I giovanissimi

Il più giovane iscritto presente era Michele Zanotti , classe 2002 (il 17 aprile farà i 23 anni), che dallo scorso ottobre serve la parrocchia del Tempio Votivo della Pace di Santa Lucia a Bergamo. Di Azzano San Paolo, «la passione mi è nata da bambino - rammenta - nella parrocchia di Zogno, dai miei nonni. Iniziai a fare il chierichetto e a interessarmi della storia della parrocchia e della sua arte, e dopo la messa suonavo le campane, manualmente». Un altro giovanissimo (non ancora iscritto) è Mattia Facchinetti , 19 anni, sacrista nella prepositurale di San Zenone a Cene: «Ho cominciato come chierichetto in Vall’Alta di Albino, poi mi sono appassionato all’organo e da un paio d’anni mi sono avvicinato al mondo della sacrestia».

C’è chi ha lasciato il lavoro

Il “padrone di casa”, Nicolò Martinelli, sacrista 26enne a Leffe, ricorda «di aver prestato il servizio come volontario da quando avevo 7 anni fino a quattro anni fa, quando sono stato assunto. Come in ogni lavoro, ci sono responsabilità: la preparazione della chiesa per le varie feste, la pulizia degli ambienti, la custodia degli arredi sacri e le manutenzioni». Non manca chi ha lasciato il lavoro (come Jacopo Carminati, 50enne, che 25 anni fa lasciò il posto da impiegato per dedicarsi alla parrocchia di San Giovanni Battista di Stezzano) e nemmeno le quote rosa.