Il 25 e 26 maggio alle urne tre Comuni: Calcinate, Canonica e Castione - Ecco i candidati

Per le elezioni amministrative del 25 e del 26 maggio , le urne apriranno la domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15, come da decisione presa in Consiglio dei ministri lo scorso marzo. In caso di ballottaggio – che si verifica solo nei Comuni con più di 15mila abitanti, nel caso in cui nessun candidato ottenga più del 50% dei voti –, il secondo turno si terrà l’8 e il 9 giugno, insieme ai referendum su «Jobs act» e cittadinanza.

In tutto, sono 473 i Comuni italiani coinvolti dalle elezioni, non tutti per la fine anticipata del mandato: 120 Comuni delle Regioni a statuto ordinario voteranno nel weekend di fine maggio, mentre le Regioni a statuto speciale hanno individuato delle date differenti per il voto dei 353 Comuni interessati. In Friuli, le elezioni si sono già svolte il 13 e il 14 aprile, in Trentino sono anticipate al 4 maggio e in Sardegna si terranno l’8 e il 9 giugno. Sono previste per il prossimo autunno, invece, le elezioni in Valle d’Aosta.

Le elezioni in Bergamasca

Venendo alla Bergamasca, i tre Comuni in cui si voterà hanno tutti meno di 15mila abitanti (quasi 6.100 i residenti a Calcinate, circa 4.200 e 3.300 a Canonica e Castione) e, di conseguenza, non si corre il rischio di andare al secondo turno: ai candidati sindaci basterà infatti ottenere la maggioranza dei voti per vincere.

Il territorio di Calcinate è diviso in quattro circoscrizioni elettorali, mentre sia Canonica sia Castione hanno tre sezioni. Per esercitare il diritto di voto, gli elettori chiamati alle urne dovranno presentarsi ai seggi muniti di tessera elettorale e di carta d’identità (o altro documento d’identificazione munito di fotografia).

Angelo Orlando, candidato a Calcinate Paola Taiocchi, candidata a Calcinate Lorena Boni, candidata a Calcinate

Clara Previtali, candidata sindaca per Canonica Paolo Arcari, candidato sindaco per Canonica

Leonardo La Rosa, candidato sindaco per Castione Samantha Tagliaferri, candidata sindaca per Castione

Le sfide

A Calcinate il voto è anche una sfida nella sfida tra ex compagni di amministrazione: si tratta del sindaco uscente, Angelo Orlando, e Paola Taiocchi, che, prima di andare all’opposizione per visioni opposte emerse in fase di adozione del Piano di governo del territorio (Pgt), era stata consigliera di maggioranza nella lista del primo cittadino. A completare il quadro di Calcinate c’è Lorena Boni, già consigliera di opposizione durante lo scorso mandato. Anche a Canonica la corsa è tra due persone già note alla politica locale: Clara Previtali è stata consigliere di minoranza fra il 2019 e il 2024 e si è candidata alle amministrative dello scorso anno, Paolo Arcari è stato invece consigliere tra il 1995 e il 2004 e assessore dal 2004 al 2009. Per quanto riguarda Castione, Leonardo La Rosa – entrato in Consiglio l’anno scorso con «Comunità e futuro», creato da alcuni consiglieri fuoriusciti dalla maggioranza – contende il ruolo di sindaco a Samantha Tagliaferri, alla prima esperienza amministrativa.

Nuove elezioni nel 2026 e 2027

Non andranno al voto quest’anno, invece, i Comuni in cui le precedenti Amministrative si erano tenute in pieno Covid, nel 2020. Data l’emergenza sanitaria, il voto quell’anno è slittato a settembre. Una circolare diramata a dicembre 2024 dal Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno aveva fatto chiarezza sulla scadenza del mandato in corso in questi Comuni. La decisione è stata quella della proroga del mandato fino alla primavera 2026 per i tredici paesi interessati (Almè, Borgo di Terzo, Cene, Cividate al Piano, Clusone, Colere, Fuipiano, Gazzaniga, Mezzoldo, Oneta, Parzanica, Sorisole e Valleve), in cui quindi le amministrazioni non cambieranno per un altro anno. Stesso discorso, ovvero proroga fino alla primavera successiva, per le 38 amministrazioni elette nell’ottobre del 2021 (tra cui Treviglio, Caravaggio, Cologno e Alzano Lombardo): in questo caso il voto si terrà nel 2027.