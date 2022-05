Il Consorzio azzera metà delle rogge del Serio: «Mai successo in 70 anni»

Mai in quasi 70 anni di storia il Consorzio ha dovuto prendere decisioni così drastiche sul razionamento di acqua ad uso irriguo. «Nemmeno la “cartolina rossa” che già indicava la più forte crisi idrica questa volta è stata sufficiente per indicare una scarsità di acqua così importante. Potremmo definire viola proprio per sottolineare l’eccezionalità dell’evento la cartolina oraria che il Consorzio dalla mattina di martedì 24 maggio sarà costretto a mettere in atto per far fronte alle portate ormai al lumicino del fiume Serio » si legge in un comunicato del Consorzio di Bonifica della Media Pianura bergamasca .