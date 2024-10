Il libraio che ha rimesso in moto l’antico mulino lungo la Moia a Cerete

Libraio e mugnaio o mugnaio e libraio? Osservando come Riccardo Oprandi si muove tra la libreria in piazza Tredici martiri a Lovere e il Mulino sorgente Moia a Cerete è difficile trovare una risposta. Di certo, entrambi i mestieri profumano di antico e lo appassionano, come ha dimostrato nel corso della manifestazione «Mulini in corso» organizzata dall’associazione La Sorgente.

«Era in disuso da una decina d’anni»

In perfetto stile mugnaio, Oprandi ha indossato una t-shirt bianca e ha accolto i visitatori, incuriositi dal ritmo incalzante della macina e di tutti gli altri componenti, costruiti artigianalmente con legno e ferro. «Ho recuperato questo mulino due anni fa – racconta – con l’ambizione e la voglia di restituire alla comunità di Cerete il mulino che funziona grazie all’acqua della sorgente Moia: era in disuso da una decina d’anni, ma io sono nato e cresciuto a Cerete e questo mulino l’ho sempre visto, ha sempre fatto parte della mia vita da quando sono nato. Così, con l’idea di non farlo morire e di recuperarlo restituendogli tutto il suo splendore meccanico, architettonico, storico e culturale, sono riuscito a renderlo nuovamente operativo».

«Per me rimane un lavoro magico e particolare a cui riesco a dedicare un paio di giornate a settimana» Nel suo mulino, uno dei due attualmente in funzione a Cerete, si macinano i cereali che gli agricoltori della Val Borlezza coltivano (frumento, orzo, mais, farro) e si insacchettano le loro farine: «Per me rimane un lavoro magico e particolare a cui riesco a dedicare un paio di giornate a settimana: il resto del tempo lo passo in libreria a Lovere, sistemando gli scaffali, scegliendo i libri da esporre, consigliando ai miei clienti qualche lettura. E forse queste mie passioni stanno insieme quando coinvolgo le scuole e i bambini nelle attività del mulino: i progetti didattici ed educativi possono nascere dalle pagine di qualche libro illustrato e concretizzarsi nel vedere come si produce la farina, e come da questa si parte per preparare il pane buono da mangiare».

«Importante custodire le tradizioni»

«Nell’800 erano attivi a Cerete cinque mulini, oggi ne sono rimasti due» Musica per le orecchie di Ezio Seghezzi, presidente dell’associazione La Sorgente di Cerete, che ricorda: «Nell’800 erano attivi a Cerete cinque mulini; oggi ne sono rimasti due, quello dell’amico Riccardo e il Mulino Giudici oggi gestito da Flavio e Mattia Vecchi a cui aggiungere il Mulino dei pestelli che gestiamo noi per conto del Comune e che in passato effettuava al proprio interno una lavorazione particolare: la macinatura delle cortecce, da cui estrarre i tannini destinati alle concerie per lavorare il cuoio. Credo che custodire le tradizioni sia importante per il loro valore culturale: la nostra associazione gestisce anche il Macer, il Museo dei mulini e della macinazione dei cereali, posto all’interno dell’ex chiesa di San Rocco dove tra l’altro stiamo effettuando un lavoro di restauro artistico degli antichi affreschi».