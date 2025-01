Il maltempo «frena» gli impianti sciistici. Ma già c’è chi riapre

L’incertezza delle condizioni meteo di questi giorni ha portato i gestori delle stazioni sciistiche della Bergamasca a fare scelte diverse sulle aperture di questi giorni. C’è chi ha deciso di fermarsi per una sola giornata e chi invece ha optato per uno stop più lungo. Al Monte Pora gli impianti sono fermi da domenica e ripartiranno venerdì. «Nella parte bassa ha piovuto, mentre in alto è venuta una decina di centimetri di neve – spiega Maurizio Seletti, ad di Irta –. Abbiamo bisogno di un paio di giorni per riposizionare reti e segnaletica e ripristinare le condizioni di sicurezza per ripartire».