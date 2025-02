Imprenditore, politico e ambasciatore del made in Italy: addio a De Vignani

Il suo spirito imprenditoriale, intelligente coraggioso, non si è mai scisso da una profonda passione per il territorio, fino alla fine: Carlo De Vignani, originario di Clusone, ma molto noto in tutta la Valle Seriana e non solo, si è spento sabato 8 febbraio, all’età di 74 anni, dopo diversi mesi di lotta contro il Parkinson. Chi l’ha conosciuto lo descrive come «un imprenditore illuminato» che dopo aver fatto crescere due importanti aziende sul territorio bergamasco era approdato anche in Repubblica Ceca. E accanto al suo lavoro si è dedicato a lungo anche alla politica e al sociale.