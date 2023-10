In manette un 20enne e un 21enne per spaccio di hashish a Vertova

I carabinieri della Stazione di Fiorano al Serio lunedì 16 ottobre hanno arrestato in flagranza di reato due giovani di 20 e di 21 anni, operai italiani con precedenti specifici, entrambi sospettati di essere responsabili di detenzione ai fini spaccio di hashish.

I militari, in un servizio di prevenzione a Vertova, hanno controllato uno dei due giovani mentre stava camminando in strada e gli hanno trovato addosso un panetto di hashish di 80 grammi che aveva tentato di far sparire gettandolo tra i cespugli. Si è poi deciso di controllare anche l’abitazione del 20enne, nella quale sono stati rinvenuti altri 60 grammi di hashish, un bilancino e materiale atto al confezionamento.

Poco più tardi in un ulteriore controllo i carabinieri hanno fermato un 21enne che ha manifestato subito molto nervosismo e per questo i militari lo hanno perquisito. Addosso aveva due involucri con 40 grammi di hashish e un bilancino nascosto nelle mutande. Anche in questo caso la successiva perquisizione nella sua abitazione ha portato i militari a trovare e sequestrare 220 grammi sempre di hashish.