In partenza per le vacanze, malore fatale per un 87enne ad Albino

Tragico malore intorno alle 5.30 di sabato 24 agosto ad Albino, in via Marconi. L’uomo, di 87 anni, prima di salire sull’autobus che lo avrebbe portato al mare, a Bellaria con un viaggio organizzato, improvvisamente si è accasciato a terra a poca distanza da casa sua: per lui non c’è stato più nulla da fare. Possibile un infarto che non gli ha dato scampo: vano l’intervento dei soccorritori che hanno tentato di rianimarlo.