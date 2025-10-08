Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana
Mercoledì 08 Ottobre 2025

In tantissimi a Castione della Presolana per l’ultimo saluto a Carlo Bendotti

IL LUTTO. «La morte è uno strappo, ma è anche il momento della gratitudine. In questa gratitudine rileggiamo la sua vicenda umana e quella memoria ci scalda il cuore».

Antonella Savoldelli
Antonella Savoldelli

Castione della Presolana

Nella chiesetta della Madonna della Neve, a pochi passi dalla sua casa e dal suo bar «Piccolo Museo», nel pomeriggio di mercoledì 8 ottobre in tantissimi hanno voluto dare l’ultimo saluto a Carlo Bendotti, 83enne del Passo della Presolana, trovato privo di vita domenica mattina 5 ottobre in una zona impervia del «Salto degli sposi», nel territorio Angolo Terme.

In tantissimi a Castione della Presolana
In tantissimi a Castione della Presolana

L’ultimo saluto

In corteo dalla sua abitazione il feretro ha raggiunto la chiesetta gremita per il funerale celebrato dal nuovo parroco di Castione, don Paolo Biffi. «In questa bellissima giornata, ricordare Carlo significa ricordarci che ognuno di noi può essere per gli altri un raggio di sole - ha detto il sacerdote durante l’omelia invitando familiari e amici a fare tesoro della vita e delle esperienze condivise con Bendotti - dobbiamo vivere bene, il bello della vita è amare e donare agli altri amore. La morte è uno strappo, ma è anche il momento della gratitudine. In questa gratitudine rileggiamo la sua vicenda umana e quella memoria ci scalda il cuore». Ai piedi della regina delle Orobie il «Signore delle cime» cantato dal Coro la Presolana ha accompagnato il feretro nell’ultimo viaggio verso il camposanto di Colere.

Leggi anche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Castione della Presolana
Colere
Gente, Persone
Morte
famiglia
Sociale
Carlo Bendotti
don Paolo Biffi