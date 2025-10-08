In tantissimi a Castione della Presolana per l’ultimo saluto a Carlo Bendotti

L’ultimo saluto

In corteo dalla sua abitazione il feretro ha raggiunto la chiesetta gremita per il funerale celebrato dal nuovo parroco di Castione, don Paolo Biffi. «In questa bellissima giornata, ricordare Carlo significa ricordarci che ognuno di noi può essere per gli altri un raggio di sole - ha detto il sacerdote durante l’omelia invitando familiari e amici a fare tesoro della vita e delle esperienze condivise con Bendotti - dobbiamo vivere bene, il bello della vita è amare e donare agli altri amore. La morte è uno strappo, ma è anche il momento della gratitudine. In questa gratitudine rileggiamo la sua vicenda umana e quella memoria ci scalda il cuore». Ai piedi della regina delle Orobie il «Signore delle cime» cantato dal Coro la Presolana ha accompagnato il feretro nell’ultimo viaggio verso il camposanto di Colere.