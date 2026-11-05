«In una rapina usata la sua auto». Anziana raggirata a Tavernola

A giugno il truffatore si era finto un tecnico comunale. Mercoledì 4 l’uomo che si è presentato alla porta di una 86enne di Tavernola si è spacciato per un carabiniere in borghese, «inviato dai colleghi per verificare i monili» che la donna aveva in casa, onde evitare potessero corrispondere a quelli di una fantomatica rapina «commessa la notte precedente con l’auto del figlio». Con tanto di nome, cognome, marca e modello. È così che, a distanza di cinque mesi, è stata messa a segno la seconda truffa ai danni di una anziana tavernolese, cui sono stati sottratti i gioielli.

«Questi individui agiscono in modo subdolo e spregiudicato e in pochi minuti portano via ricordi di una vita» Secondo le ricostruzioni, mercoledì mattina un complice ha contattato telefonicamente la donna, dicendole che il figlio si trovava in caserma e che, per scagionarlo, era necessaria una fotografia dei gioielli che aveva in casa. «Non ho il telefono con la fotocamera», ha risposto l’anziana, in apprensione. Nessun problema: sarebbe passato un collega per verificare di persona. Una volta a casa sua, l’uomo con una scusa ha distratto l’anziana, per poi arraffare i gioielli e dileguarsi. A quel punto la 86enne ha capito che qualcosa non andava e ha chiamato familiari e carabinieri, quelli veri.