Incidente a Ponte Nossa, feriti e traffico in tilt

Incidente stradale martedì mattina a Ponte Nossa. L’allarme è scattato poco dopo le 7 in via Europa, la statale che attraversa il paese, all’altezza della chiesa di San Bernardino. Coinvolti, secondo le prime informazioni disponibili, almeno tre veicoli, per un totale di 5 persone (tre uomini di 31, 50 e 58 anni e due donne di 47 e 50 anni): nessuno risulta in gravi condizioni. Sul posto i mezzi del soccorso sanitario Areu, i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno avviato i rilievi per ricostruire le cause e la dinamica dello scontro. In seguito all’incidente il traffico della zona si è bloccato. In paese c’è il mercato settimanale e non è possibile passare per il centro storico.