Incidente alla rotonda di Casnigo, auto si ribalta: donna in ospedale. Illeso il figlio 15enne - Foto

L’auto ha urtato un muretto a lato della carreggiata, ribaltandosi su un fianco . La conducente è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Piario in codice verde. A bordo del veicolo si trovava anche il figlio quindicenne, rimasto illeso e successivamente affidato al padre, giunto sul posto.

A seguito dell’incidente, Anas ha disposto la chiusura temporanea della strada statale 671 «della Val Seriana» nel territorio comunale di Casnigo, in entrambe le direzioni di marcia. Il tratto è stato interdetto al traffico per consentire ai Vigili del fuoco le operazioni di soccorso e il ripristino delle condizioni di sicurezza. La circolazione è stata deviata con indicazioni sul posto. Presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità.