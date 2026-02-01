Burger button
Cronaca / Valle Seriana
Domenica 01 Febbraio 2026

Incidente alla rotonda di Casnigo, auto si ribalta: donna in ospedale. Illeso il figlio 15enne - Foto

LO SCHIANTO. Una donna di 55 anni ha perso il controllo del veicolo sulla 671 all’altezza di Paganessi Auto. Il mezzo ha urtato un muretto e si è ribaltato in mezzo alla carreggiata.

La Mercedes GLC si è ribaltata alla rotonda di Casnigo
La Mercedes GLC si è ribaltata alla rotonda di Casnigo

Incidente nel pomeriggio di domenica 1 febbraio alla rotonda di Casnigo, nei pressi di Paganessi auto. Intorno alle 17 una donna di 55 anni, residente a Bergamo, alla guida di una Mercedes GLC, ha perso il controllo del veicolo per cause in via di accertamento.

L’auto ha urtato un muretto a lato della carreggiata, ribaltandosi su un fianco. La conducente è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Piario in codice verde. A bordo del veicolo si trovava anche il figlio quindicenne, rimasto illeso e successivamente affidato al padre, giunto sul posto.

A seguito dell’incidente, Anas ha disposto la chiusura temporanea della strada statale 671 «della Val Seriana» nel territorio comunale di Casnigo, in entrambe le direzioni di marcia. Il tratto è stato interdetto al traffico per consentire ai Vigili del fuoco le operazioni di soccorso e il ripristino delle condizioni di sicurezza. La circolazione è stata deviata con indicazioni sul posto. Presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità.

