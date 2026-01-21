Cronaca / Valle Seriana
Mercoledì 21 Gennaio 2026
Incidente in galleria ad Albino, strada chiusa e traffico in tilt -Foto
VALLE SERIANA. Verso le 16.30 di mercoledì 21 gennaio un incidente ha coinvolto due veicoli e tre persone, non ci sarebbero feriti gravi ma il traffico è completamente paralizzato.
Albino
Traffico in tilt nel tardo pomeriggio di mercoledì 21 gennaio a Albino sulla strada provinciale 671 della Valle Seriana per un incidente avvenuto nella galleria del Dosso. Due auto si sono scontrate e tre persone sono rimaste coinvolte. Un uomo di 22 anni, una donna di 42 e una bimba di 2 anni.
I soccorsi sono stati allertati e subito sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Verde di Colzate e un’automedica.
Per permettere i soccorsi la strada è stata momentaneamente chiusa e il traffico deviato sulla vecchia provinciale. Sul posto la polizia locale di Albino.
Verso le 18.45 la strada è stata riaperta a senso unico verso Clusone.
