Cronaca / Valle Seriana
Mercoledì 21 Gennaio 2026
in aggiornamento

Incidente in galleria ad Albino, strada chiusa e traffico in tilt -Foto

VALLE SERIANA. Verso le 16.30 di mercoledì 21 gennaio un incidente ha coinvolto due veicoli e tre persone, non ci sarebbero feriti gravi ma il traffico è completamente paralizzato.

Michela Gaiti
Michela Gaiti
Collaboratore
La polizia locale ha chiuso la strada 671 all’altezza della galleria del Dosso per un incidente e il traffico è deviato sulla viabilità ordinaria a Albino. Code in Valle Seriana nella serata di mercoledì 21 gennaio
La polizia locale ha chiuso la strada 671 all’altezza della galleria del Dosso per un incidente e il traffico è deviato sulla viabilità ordinaria a Albino. Code in Valle Seriana nella serata di mercoledì 21 gennaio
(Foto di Facebook)

Albino

Traffico in tilt nel tardo pomeriggio di mercoledì 21 gennaio a Albino sulla strada provinciale 671 della Valle Seriana per un incidente avvenuto nella galleria del Dosso. Due auto si sono scontrate e tre persone sono rimaste coinvolte. Un uomo di 22 anni, una donna di 42 e una bimba di 2 anni.

La polizia locale ha chiuso la strada 671 all’altezza della galleria del Dosso e il traffico è deviato sulla viabilità ordinaria a Albino
La polizia locale ha chiuso la strada 671 all’altezza della galleria del Dosso e il traffico è deviato sulla viabilità ordinaria a Albino
(Foto di Whatsapp)

I soccorsi sono stati allertati e subito sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Verde di Colzate e un’automedica.

Per permettere i soccorsi la strada è stata momentaneamente chiusa e il traffico deviato sulla vecchia provinciale. Sul posto la polizia locale di Albino.

Verso le 18.45 la strada è stata riaperta a senso unico verso Clusone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Albino
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Politica
Enti locali
Croce Verde di Colzate