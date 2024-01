Incidente sulla provinciale della Valle Seriana: serata di code

Alle 17.40 di martedì 2 gennaio in prossimità di una galleria della provinciale della Valle Seriana all’altezza di Albino , una donna di 31 anni ha perso il controllo dell’auto che stava guidando e ha invaso la corsia opposta schiantandosi contro un mezzo che procedeva in senso contrario con a bordo due uomini di 50 e 64 anni.

Sono scattati i soccorsi in codice giallo. Un’auto medica e due ambulanze della Croce Verde di Colzate e della Croce Rossa di Alzano. Tutti e tre i feriti sono stati trasportati in codice verde in ospedale a Seriate e Bergamo.