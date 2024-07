Investito da un camion: muore 75enne di Peia

Un uomo di 75anni è stato investito da un camion in manovra nella mattinata di venerdì 26 luglio a Leffe, in via Damiano Chiesa. L’anziano, Giuseppe Bosio, originario di Peia, è stato soccorso intorno alle 10.30 da un’auto medica e un’ambulanza ma le sue condizioni sono apparse da subito gravissime ed è morto sul posto. Sul posto sono intervenuti di Vigili del fuoco di Clusone e Gazzaniga e i Carabinieri di Clusone. Bosio si recava spesso a Leffe per le commissioni quotidiane e per partecipare alla Messa della mattina.