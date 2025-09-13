Cronaca / Valle Seriana
Sabato 13 Settembre 2025
La meraviglia delle cascate del Serio: domenica 14 settembre a ritmi jazz
L’INIZIATIVA. Quarta e penultima apertura stagionale. Con il concerto del Nicholas Lecchi Trio Jazz nei pressi dell’Osservatorio Floro faunistico.
Valbondione
Sarà una domenica 14 settembre di grandi eventi quella che aspetta gli escursionisti che decideranno di raggiungere Valbondione. Il programma prevede infatti la quarta (e penultima) apertura stagionale delle cascate del Serio che attirano ogni volta migliaia di turisti provenienti anche dall’estero.
Il concerto jazz
Il triplice salto dell’acqua, che il 14 settembre verrà liberata per mezz’ora dalle paratie della diga del Barbellino a partire dalle 11, non sarà però l’unico evento, ma vedrà abbinato il concerto del Nicholas Lecchi Trio Jazz nei pressi dell’Osservatorio Floro faunistico (che quindi proporrà la sua musica anche in quota dopo essersi già esibito lo scorso 23 agosto nella chiesa parrocchiale di Lizzola).
Una giornata di eventi
Per gli amanti della cucina, e delle tradizioni locali in genere, ci sarà poi la possibilità di raggiungere le vicine baite di Maslana dove il Consorzio ProMaslana organizzerà la classica festa del borgo. Si inizierà alle 12 con la celebrazione della Messa da parte del parroco di Valbondione don Michele Rota e successivamente ci sarà l’apertura delle cucine, dove troverà spazio il gusto dei prodotti tipici come casoncelli, polenta, formaggio fuso, pà e strinù e torte; non mancherà infine l’aspetto folcloristico grazie alla presenza del gruppo «I Brighella».
Come sempre è opportuno ricordare che lo spettacolo delle cascate non è visibile dal paese ma è necessario salire in quota utilizzando uno dei vari percorsi che si snodano nei boschi. Visto il grande interesse da sempre legato all’evento, e la concomitante presenza dei numerosi escursionisti che di norma salgono ai rifugi, si consiglia di arrivare in paese con adeguato anticipo. L’ultima apertura della stagione è prevista per domenica 12 ottobre.
