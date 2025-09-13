La meraviglia delle cascate del Serio: domenica 14 settembre a ritmi jazz

Sarà una domenica 14 settembre di grandi eventi quella che aspetta gli escursionisti che decideranno di raggiungere Valbondione. Il programma prevede infatti la quarta (e penultima) apertura stagionale delle cascate del Serio che attirano ogni volta migliaia di turisti provenienti anche dall’estero.

Il concerto jazz

Una giornata di eventi

Per gli amanti della cucina, e delle tradizioni locali in genere, ci sarà poi la possibilità di raggiungere le vicine baite di Maslana dove il Consorzio ProMaslana organizzerà la classica festa del borgo. Si inizierà alle 12 con la celebrazione della Messa da parte del parroco di Valbondione don Michele Rota e successivamente ci sarà l’apertura delle cucine, dove troverà spazio il gusto dei prodotti tipici come casoncelli, polenta, formaggio fuso, pà e strinù e torte; non mancherà infine l’aspetto folcloristico grazie alla presenza del gruppo «I Brighella».