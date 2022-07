La montagna sotto le stelle: a Oltre il Colle e Ardesio le prime StarsBox

Sono in legno, si aprono con un grande portone davanti e poi dall’alto. Due metri e mezzo per due la camera, un letto matrimoniale e, appunto, la notte, la possibilità di dormire con le stelle come tetto.Sono le StarsBox, un po’ tende e un po’ capanna, nate nel 2018 da un’azienda di Cuneo e ispirate ai giacigli temporanei dei pastori delle Alpi liguri. Poco alla volta hanno preso piede, in Piemonte e in Toscana. In particolare nei campeggi. E ora sono arrivate le prime anche sulle Orobie.