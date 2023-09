La prima neve in alta quota: imbiancato il Pizzo Coca

La prima neve ha fatto capolino in Bergamasca ad alta quota: in questo scatto Mirco Bonacorsi documenta la cima imbiancata del Pizzo Coca. Il maltempo e le forti piogge che hanno investito nel tardo pomeriggio e nella serata di venerdì 22 settembre le nostre valli hanno portato anche i primi fiocchi bianchi in alta montagna. La prima neve è infatti arrivata sopra le quote dei 2.500-2.700 metri.