La slavina a Valbondione: «Fabio operato, è stabile». Esperto, era con due amici

«In 10 minuti l’elicottero»

«Abbiamo saputo la notizia dai social – spiega – ed è stato veramente brutto. Fabio era partito il giorno prima con due amici di Milano, hanno dormito al lago Coca in modo da valutare la situazione meteo prima di mettersi in cammino. Era esperto ed attrezzato e l’escursione di venerdì (2 maggio) è niente rispetto a quelle che ha fatto in questi ultimi dieci anni. Sono partiti di notte e alle 9,30 hanno pubblicato sui social la foto della vetta. Stavano scendendo quando poco prima delle 12 è partita la slavina che ha preso Fabio, mentre gli altri due amici sono rimasti illesi, uno colpito di sfioro, e lo hanno visto scivolare sulla neve per 2-300 metri. Uno dei suoi amici era in fondo al canale e ha cercato campo con il telefono per chiamare i soccorsi, l’altro era sopra ed è sceso per stargli vicino fino a quando, nel giro di 10 minuti, è arrivato l’elicottero. Lo hanno trasportato al Papa Giovanni, era cosciente ma lo hanno sedato per i dolori che aveva. Noi lo abbiamo visto mentre lo portavano in sala operatoria». Nella caduta il 42enne ha riportato varie fratture. «Il medico dice che è stabile, non so se significhi che è fuori pericolo», conclude Capitanio. Fabio, lattoniere in una ditta di Rova, frazione di Gazzaniga, vive a Cene con i genitori.