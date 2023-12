Ladri ripresi a frugare in casa: continuano i furti in appartamento a Selvino

Il ladri continuano a imperversare tra le case di Selvino , nonostante un presidio fisso dei carabinieri attivo dal primo di dicembre. Negli ultimi giorni altri episodi, tra furti messi a segno o tentati, stanno facendo crescere la preoccupazione tra residenti e villeggianti. L’ultimo caso nella serata di domenica 3 dicembre . Una telecamera interna, in un’appartamento di via Cardo, riprende il malvivente in azione. Sono le 18.45. Tra l’imbrunire e il primo buio, fascia oraria in cui si è registrato il maggior numero di colpi tra settembre e oggi.

L’uomo non si accorge della telecamera che lo sta riprendendo. In altri casi, invece, la presenza dei sistemi di videosorveglianza aveva fatto desistere i malintenzionati. In questo caso no, si guarda attorno, apre cassetti, cerca qualcosa di valore da rubare. Si è introdotto in una seconda casa in quel momento vuota. Ma abitati o no, non fa differenza come testimoniano gli episodi, registrati sempre nei giorni scorsi, nella zona di via Cardellino e quella tentata in via Betulle.