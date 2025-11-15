Burger button
Cronaca / Valle Seriana
Sabato 15 Novembre 2025

Ladro gli entra in casa a Clusone mentre cena: «L’ho sorpreso in stanza, è fuggito»

LA TESTIMONIANZA. È successo giovedì 13 novembre in via Valeda: «Sentiti tre tonfi, è balzato giù dalla finestra». In crescita i colpi nel tardo pomeriggio, specie dopo il cambio dell’ora.

Fabio Conti
Fabio Conti
Redattore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’infisso danneggiato dal ladro entrato in azione nella serata di giovedì 13 novembre a Clusone
L’infisso danneggiato dal ladro entrato in azione nella serata di giovedì 13 novembre a Clusone

Clusone

«Stavo cenando tranquillamente in cucina con mia mamma, quando abbiamo sentito un primo tonfo e abbiamo pensato ai vicini. Al secondo tonfo ci siamo insospettiti, ma al terzo mi sono alzato di scatto, ho fatto cadere la sedia e sono balzato in camera da letto: c’era un ladro che, capita la malparata, si è lanciato dalla finestra, fuggendo tra i campi». Riepiloga così il quarantenne di Clusone i momenti concitati che ha vissuto giovedì sera, poco dopo le 19, quando si è trovato in casa un ladro mentre lui e sua mamma, 65 anni, erano nel loro bilocale di via Valeda, a sud di Clusone. «Viviamo qui da oltre dodici anni – racconta – e non era mai accaduto nulla del genere. Anche perché trovarsi in casa uno sconosciuto mentre si è seduti a cena è qualcosa davvero di sconcertante».

Forzati ante esterne e gli infissi

«Appena io ho messo piede in camera, è scattato fuori, saltando dalla finestra. Sono uscito e ho guardato in giro, ma era già sparito»

Senza badare alle conseguenze, né appunto al fatto che in casa ci fosse qualcuno, il ladro – pare da solo: non si sa se fuori avesse un complice che gli faceva da palo (di certo, se c’era, il padrone di casa non l’ha visto) – aveva infatti forzato le ante e gli infissi e si era introdotto nella stanza dell’abitazione al piano rialzato, fino quasi a raggiungere i comodini: «Così si vede anche dalle impronte di fango, che finiscono a pochi centimetri dal mio comodino – racconta ancora il padrone di casa –: appena io ho messo piede in camera, è scattato fuori, saltando dalla finestra. Sono uscito e ho guardato in giro, ma era già sparito. È stato talmente veloce che non ho nemmeno visto se avesse il passamontagna. Di fatto ha colpito a tre metri da noi, dietro il muro tra la cucina e la camera da letto. Davvero incredibile».

Sul posto i carabinieri

Il quarantenne ha subito chiamato il 112: «I carabinieri sono arrivati in tre minuti e sono stati dunque veloci e in gamba – spiega –: dopo i rilievi, hanno avviato le ricerche. Noi dovremo invece riparare ante e finestra».

Non è stato l’unico furto (o tentativo)

Con il ritorno dell’ora solare molte abitazioni restano vuote nel tardo pomeriggio. Il buio favorisce i ladri e, statisticamente, i furti crescono.

Purtroppo non è stato l’unico furto – in questo caso, per fortuna, soltanto tentato – messo a segno a Clusone nelle ultime sere, tanto che gli stessi carabinieri della locale compagnia e delle stazioni del territorio hanno intensificato i controlli proprio nelle ore del tardo pomeriggio. Com’è infatti noto, con il ritorno dell’ora solare, il tramonto arriva prima di cena e molte abitazioni restano dunque vuote perché chi ci abita è ancora fuori per il lavoro o le commissioni. Ma il buio favorisce i ladri e statisticamente i furti crescono: un dato confermato anche questo autunno. In alcuni casi, come questo di Clusone, i ladri agiscono invece anche se nell’abitazione è presente qualcuno.

