Lancio di sassi sulla statale 671, paura e danni alle auto in Val Seriana

Un uomo, del quale al momento non si hanno informazioni (è stato descritto dalle persone coinvolte con la barba), ha colpito alcune auto in transito lanciando dei sassi dal cavalcavia di Gazzaniga (zona Pezzoli Shop) e più tardi nella zona del Faro Store, sul confine tra Albino e Cene.

Tra le persone coinvolte la giovane Giada Beltrami, 23 anni, che attorno alle 20 viaggiava a bordo della sua auto nella zona del Faro Store. «Avevo appena svoltato a sinistra per entrare in superstrada – ha raccontato la ragazza -, quando mi sono vista arrivare da destra questo masso, che ha spaccato il vetro davanti. Fortunatamente nessun frammento di vetro mi ha tagliata, ma avevo la macchina piena». In serata la giovane ha poi sporto denuncia per quando accaduto.