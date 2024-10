L’armata orobica conquista il podio del torneo di Risiko

Campioni italiani di Risiko a squadre. È il premio vinto dal gruppo «Risiko Bergamo Le Mura» a Bologna lo scorso weekend in occasione del Campionato nazionale dell’amato gioco in scatola. La squadra bergamasca ha battuto le altre 29 provenienti da tutta Italia. «Nati nel 2010, siamo l’unico club ufficiale di Risiko a Bergamo – racconta Michele Carrara, del direttivo del gruppo –. Da allora siamo cresciuti e ora siamo circa una ventina di giocatori e amici che si riuniscono tutti i giovedì sera in un locale di Nembro per giocare». A vincere orgogliosamente la coppa e a rappresentare il club a livello nazionale è stata la squadra composta dal capitano Gianluca Maconi, il presidente del club Michael Ghisleni e, poi, Simone Bonfadini, Dario Facchinetti, Diego Rondi e Riallan Rota.

Gruppo aperto a tutti

Il gruppo di giocatori del «giovedì sera» è aperto a tutti, senza distinzione d’età. «Si va dai 25 ai 50 anni, ma spesso vengono a giocare anche 60enni», precisa Carrara. «Arrivano da tutta la provincia di Bergamo, da Villa di Serio, chi da Terno d’Isola e chi da Alzano Lombardo, ad esempio. Ma alcuni vengono anche da Milano», racconta Michele da Mozzo. L’amato e conosciuto gioco si svolge su una mappa mondiale suddivisa in territori occupati da armate militari. Lo scopo è il raggiungimento di un obiettivo predefinito, segreto e diverso per ciascun giocatore, che può consistere nella conquista di un certo numero di territori, di due o più continenti o nell’annientamento di un giocatore avversario. I combattimenti tra territori avvengono con il lancio di dadi. «Amiamo questo gioco perché ci permette di divertirci e creare legami e amicizie semplicemente giocando. Tutti possono partecipare: l’importante è voler stare in compagnia», racconta Carrara.