Le cascate del Serio di notte: incanto per 4mila - Video

Mirco Bonacorsi

Malgrado le condizioni meteo non fossero delle migliori, grande spettacolo della serata di sabato 12 luglio a Valbondione per il classico appuntamento con le cascate del Serio in notturna.

Almeno 4mila persona

«I primi arrivi degli escursionisti – fanno sapere dall’ufficio turistico – sono iniziati già venerdì mattina (10 luglio). Sono passati da noi per acquistare il ticket parcheggio per l’intero fine settimana ed erano diretti al rifugio Curò dal quale avrebbero poi seguito l’apertura delle cascate. L’evento ha richiamato un numero eccezionale di persone se si pensa che gli ultimi arrivati hanno dovuto lasciare l’auto ancor prima dell’ingresso in paese; in base ai ticket rilasciati possiamo stimare la presenza giornaliera di almeno quattromila persone». Di fondamentale importanza, dal punto di vista logistico, l’Associazione giovani che ha coordinato i parcheggi, molti già occupati dal primo mattino dagli escursionisti diretti ai rifugi.

Gli eventi collaterali