«Le è stato dato anche dell’ansiolitico». Le novità delle analisi sulla piccola trovata morta dopo 6 giorni

Si aggrava la posizione di Alessia Pifferi, la trentasettenne milanese in carcere con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato della figlia Diana, trovata morta a 18 mesi dopo che la madre l’aveva lasciata da sola per sei giorni nella casa di Ponte Lambro, periferia est di Milano, per andare a stare a Leffe, da un elettricista con cui aveva una relazione.