Le «mille bolle blu» nei laghetti delle Orobie, tra chimica e magia - Foto

Con l’arrivo dei primi freddi sulle Orobie, in quota la superficie dei piccoli laghetti sta gradualmente ghiacciando, mentre in quelli di medie e grandi dimensioni il processo richiede molto più tempo. Bisognerà aspettare il grande freddo, se e quando arriverà. Agli escursionisti che salgono in quota e ammirano i piccolo specchi d’acqua può quindi capitare di imbattersi nel suggestivo fenomeno delle «bolle di ghiaccio», che molto spesso sono disposte su diversi piani all’interno del volume di acqua in via di progressivo congelamento.