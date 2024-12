Le vacanze di Natale riempiono le Alte Valli. Si pensa a Capodanno

Il pienone nelle strutture ricettive - alberghi, bed and breakfast, case vacanze e non solo - era stato previsto e confermato in questa giornata di Natale: grandi flussi di persone hanno determinato code sulle principali arterie stradali verso le valli bergamasche e le località del turismo invernale sulle Orobie. Prima per il pranzo di Natale e Santo Stefano, poi per qualche giorno di permanenza, alta Valle Seriana, Valle di Scalve e alta Val Brembana insieme alla Valle Imagna si confermano mete ambitissime da turisti e villeggianti, anche nella loro versione invernale.

Le piste

Complice anche l’apertura ormai completa delle stazioni sciistiche (anche se, in diversi casi, con piste ridotte, dato che si viaggia ancora quasi esclusivamente su neve artificiale), sia da Federalberghi sia da Promoserio e Visit Brembo viene tratteggiato il quadro di un tutto esaurito nelle strutture ricettive un po’ dappertutto.

Il target

Tante famiglie con bambini, ma anche gruppi di giovani e qualche straniero, i principali visitatori che trascorreranno le vacanze, o anche solo qualche giorno, nelle mete delle valli.

Tra le zone «prese d’assalto» dai turisti già nei fine settimana scorsi c’è l’altopiano di Selvino, dove da metà novembre è aperta la Casa vacanze di Babbo Natale ed è attiva anche la pista del campo scuola, che ha visto subito tanti bambini con gli sci ai piedi. «Gli alberghi sono tutti pieni, rimane libero solo qualche appartamento» riferisce l’assessore al Turismo Angelo Bertocchi, che ha messo in piedi un calendario fitto di eventi.

Selvino a Capodanno

In primis il Capodanno in piazza, seguito dal concerto-tributo a Zucchero del 3 gennaio, dalla Minimarcia invernale del 5 e dalla Festa con le befane a conclusione delle festività il 6 gennaio. «In tutto l’altopiano si respira aria di festa, i commercianti hanno contribuito ad accendere l’atmosfera addobbando le vetrine e nei giorni scorsi abbiamo anche le luminarie e gli alberi di Natale». Oltre a Selvino, anche a San Pellegrino verrà proposto un concerto in piazza nella serata di Capodanno.

Alla Conca della Presolana

Attende tanta gente anche la Conca della Presolana, dove quest’anno - per la prima volta in assoluto - i Mercatini di Natale saranno organizzati anche nel periodo tra Natale e l’Epifania, in una versione che vede le casette di legno dislocate tra via Fantoni e via Donizetti.