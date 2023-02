L’impresa di Lola Delnevo: attraversa la Patagonia in handbike in 30 giorni

«Datemi una leva e vi solleverò il mondo», diceva Archimede. Lola Delnevo, che con una handbike e una compagna d’eccezione, Stefania «Steppo»Valsecchi, il mondo non lo ha sollevato ma «pedalato a bracciate» di handbike in un viaggio tra le pieghe della selvatica e sconfinata Patagonia . Una firma a quattro mani per l’avventura rosa cominciata a El Chalten e finita 1.300 km dopo, a Ushuaia, all’estremità meridionale della Terra del Fuoco, in poco meno di un mese.«È nato tutto per caso – racconta Lola – ho iniziato a provare la handbike due estati fa. Ho pensato alla bici perché, nei miei tentativi di fare escursioni i in montagna mi stavo massacrando, o investendo tantissimo nello sforzo fisico degli amici, così ho pensato che magari la bicicletta mi avrebbe aiutato a fare qualcosina di più».