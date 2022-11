Lo sci riparte dal 3 dicembre. Colere fuori tempo massimo

Nessuno lo dice ufficialmente, ma il via al salvataggio della stagione dello sci a Colere pare fuori tempo massimo. Mentre la maggior parte delle stazioni sciistiche delle Orobie si prepara al via la prima settimana di dicembre, nella «perla» della Valle di Scalve tutto tace. Letteralmente: visti i tempi sempre più dilatati e il rischio concreto di non poter sciare quest’inverno a Colere, sia Amministrazione sia Rs Impianti, la società vincitrice del bando di project financing, decidono di non dire (più) una parola.