Maltempo: paura per un cornicione caduto su un’auto in sosta a Treviglio. Grandine a Clusone. 13 voli dirottati a Orio- Foto/Video

Come previsto è arrivato il maltempo con forti temporali anche sulla nostra provincia sabato 5 luglio. Sin dall’alba la precipitazione è arrivata prima sulle Orobie e poi ha investito anche la città e la pianura.

Il primo risultato è stato un deciso abbassamento delle temperature, rispetto a venerdì il calo è di oltre 10 gradi.

Treviglio Lastra di pietra caduta su un’auto in sosta

A Treviglio la perturbazione è arrivata in tarda mattinata con pioggia e raffiche di vento fortissime che hanno causato problemi alle piante, alcuni rami si sono staccati invadendo la carreggiata.

In via Matteotti tragedia sfiorata per una lastra di pietra caduta da un cornicione di un palazzo sulla capotte di un’auto in sosta. Fortunatamente nell’auto non c’era nessuno.

Cornicione su un’auto in sosta a Treviglio

(Foto di Cesni) Le lastre di pietra di un cornicione cadute in via Centrale a Treviglio su un’auto in sosta. Fortunatamente nessun ferito

Pioggia e vento fortissimo spazzano Treviglio. Video di Luca Cesni

Treviglio: danni anche al mercato e al Revel festival

Il vento ha causato danni anche alle bancarelle del mercato della cittadina della Bassa facendo volare teloni e ribaltare dei banchi. Danni alle strutture anche del Revel Festival, rassegna di musica dal vivo che si sta svolgendo in questi giorni in via Roggia Vignola

Vento a Treviglio: rami caduti e banchi del mercato divelti Luca Cesni

Grandine e allagamenti a Clusone

Sono stati segnalati forti temporali e grandinate soprattutto il Valle Seriana, a Clusone i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire nel teatro dell’oratorio che si è allagato. Pompe in azione anche all’asilo. Allagamenti in alcune abitazioni in via Mazzini. Asfalto sollevato nella zona del semaforo di viale Gusmini-Venezia. In Pineta, tra Clusone e Piario, sulla strada verso l’ospedale, è stata rimossa una pianta pericolosa per linea elettrica che alimenta Piario e anche l’ospedale. L’intervento è stato effettuato con l’autoscala dei vigili del fuoco e la protezione civile.

Vigilki del fuoco e protezione civile a Clusone per togliere l’acqua che ha allagato il teatro dell’oratorio Vigili del fuoco e protezione civile al lavoro a Clusone Protezione civile al lavoro a Clusone per spalare la grandine

Forte pioggia in città, 13 voli dirottati a Orio

Un forte temprale si è abbattuto anche sulla città nella mattinata di sabato, senza danni segnalati. Qualche disagio in più per chi viaggia in aereo. Nel momento di maggior forza del temporale alcuni voli diretti all’aeroporto di Orio al Serio sono stati dirottati su altri scali e i voli in partenza hanno ritardato qualche minuto. In particolare 13 gli arrivi dirottati: 9 a Bologna, 3 a Malpensa e 1 a Verona. Alcune partenze poi sono ritardate in attesa del riposizionamenti degli aeromobili dirottati.

Il forte temporale che si è abbattuto nella mattinata di sabato a Bergamo. Video di Yuri Colleoni

Insegne divelte a Caravaggio

Il vento forte ha causato problemi anche a Caravaggio, dove ha divelto l’insegne sopra il tetto del supermercato Carrefour, fortunatamente senza danni alle persone. All’Md sempre di Caravaggio si è addirittura sollevata e ribaltata la struttura in cui si ripongono i carrelli della spesa.

La struttura in cui si ripongono i carrelli all’Md di Caravaggio sollevata e ribaltata dal vento

(Foto di Diego Defendini) L’insegna del Carrefour di Caravaggio divelta dal vento

