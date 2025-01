Massi in strada a Casnigo, libera in giornata

Iniziate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino della strada provinciale 45 di via Ripa Pì a Casnigo, soggetta nella tarda serata di mercoledì 29 gennaio alla caduta di materiale roccioso che ha costretto alla chiusura in via precauzionale, perdurata per tutta la giornata di ieri e di oggi, 31 gennaio.