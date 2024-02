Massi sulla provinciale a Erve: auto colpite, paese isolato

Il piccolo paese di Erve, nel Lecchese, e i suoi circa 700 abitanti sono isolati a causa di una frana caduta venerdì 9 febbraio, intorno alle 14. La pioggia che sta cadendo dalla prima serata di giovedì ha infatti provocato la caduta di alcuni massi con terriccio e piccole piante sulla strada provinciale 181, che collega Erve con la frazione Rossino di Calolziocorte.

Al momento del movimento franoso stavano transitando due autovetture che sono state colpite. Il bilancio è di alcuni danni per le macchine. Per fortuna, però, nessuna persona è rimasta ferita. È scattato l’allarme e sul posto è arrivata una squadra dei Vigili del fuoco di Lecco con i tecnici della Provincia di Lecco, competente per territorio, e una ditta specializzata per intervenire. Per lo svolgimento delle verifiche la strada è rimasta chiusa al traffico.

Strada chiusa

La pioggia battente delle ultime ore non ha consentito di poter individuare il punto del distacco franoso. Da qui la decisione con l’ordinanza di chiusura al traffico da parte della Provincia, in attesa delle verifiche. Il transito è consentito ai mezzi di emergenza e di soccorso. Nella giornata di sabato si spera di poter trovare la soluzione per la riapertura della strada, in modo da consentire ai circa settecento abitanti di non rimanere isolati.

Per la situazione che si è creata in Comune è stata costituita l’unità di crisi, coordinata dal sindaco Giancarlo Valsecchi, alla presenza anche di volontari della Protezione civile provinciale. «Per il momento siamo isolati – spiega il primo cittadino Giancarlo Valsecchi –. Il drone venerdì pomeriggio non è riuscito a individuare il distacco franoso e la pioggia non ci ha aiutati. Confidiamo che per domenica mattina, con il miglioramento della situazione meteorologica, si possa individuare il punto, in modo da poter intervenire per mettere in sicurezza la strada. Attualmente la provinciale è libera dai detriti, ma, per sicurezza, è stata emessa l’ordinanza di chiusura. Per le situazioni di emergenza siamo pronti a intervenire con la nostra unità di crisi».

Controlli In Valle Rossa a Bianzano

A Peia e Bianzano

La pioggia incessante scesa nella giornata di venerdì ha provocato parecchi distacchi di materiale, anche nella Bergamasca. Venerdì mattina i Vigili del fuoco di Clusone sono intervenuti a Peia per un masso di 4 metri cubi, caduto in un giardino privato, senza conseguenze per le persone, se non un grande spavento, vista la mole del sasso.