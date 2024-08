Matteo Bergamelli, annegato in Indonesia: lungo iter per il rimpatrio

Sarà piuttosto lungo l’iter per riportare in Italia la salma di Matteo Bergamelli, il turista morto a 33 anni annegando mentre faceva snorkeling, lunedì in Indonesia. Domenica la mamma e il fratello raggiungeranno Giacarta per seguire in prima persona le procedure: sono supportati anche dalla Farnesina, dall’ambasciata italiana in Indonesia e dall’amministrazione comunale di Pradalunga, il paese dove la famiglia abita. Si stimano infatti una decina di giorni: le autorità locali hanno infatti disposto l’autopsia sulla salma del trentatreenne, di professione panettiere all’Esselunga di Nembro.