Maxi code per Selvino, ma da venerdì si torna a viaggiare

Complice il bel tempo, il primo vero caldo, insieme pure i numerosi eventi in programma e sull’altopiano di Selvino è stato un fine settimana con presenze boom di turisti. Tante le persone che sono salite domenica 14 luglio per trascorrere una giornata in montagna.

Cantiere da marzo

Ma per molti c’è stata una sorpresa poco gradita: il maxi traffico sulla strada della salita e del rientro da Nembro a Selvino. Sul territorio del Comune di Nembro è aperto ormai da diversi mesi il cantiere per l’allargamento della curva nei pressi della chiesetta di San Pietro, un intervento atteso da anni e a più riprese richiesto dai Comuni. La Provincia, dopo diversi rinvii e revisioni del progetto, nel marzo scorso ha dato il via al cantiere con un senso unico alternato, regolato da semaforo. Se finora ciò non aveva creato particolari problemi, ieri il traffico è andato in tilt: nei pressi dei semafori si sono create lunghe code al mattino in salita e nel tardo pomeriggio in discesa, al punto che c’è chi parla di «più di un’ora per percorrere un chilometro».

«Quello appena trascorso sarà l’ultimo fine settimana da bollino rosso per il traffico che porta all’altopiano: i lavori sono infatti in dirittura d’arrivo» I tempi ridotti di durata del «verde» al semaforo, che consentivano il passaggio di nemmeno una decina di auto per volta, peraltro uguali sia in salita sia in discesa (nonostante il flusso di auto fosse molto sbilanciato, al mattino in salita e al pomeriggio in discesa) hanno mandato il tilt il traffico: al mattino la coda di auto è arrivata sino al centro di Nembro, mentre nel pomeriggio iniziava già alla Casa cantoniera a Selvino. Ma dai sindaci dei due Comuni è arrivata la rassicurazione che quello appena trascorso sarà l’ultimo fine settimana da bollino rosso per il traffico che porta all’altopiano: i lavori sono infatti in dirittura d’arrivo.

«Il doppio senso di marcia verrà riaperto il 19 luglio»