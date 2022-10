Mezzo litro di «droga dello stupro» ordinata sul web: 43enne in cella

Il flacone con mezzo litro di sostanza, GHB-GBL, gli è stata recapitata tramite il furgone del corriere di una società di consegne (quest’ultimo all’oscuro di tutto). Lui l’aveva acquistata su un sito olandese , dove è lecitamente venduta come prodotto sverniciante . In Italia invece rientra nella tabella delle sostanze stupefacenti ed è conosciuta come «droga dello stupro» . Sicché, quel mezzo litro, pagato 80 euro, una volta passato il confine, s’è trasformato in 900 dosi di sostanza proibita .