Valter Zanibelli, 61 anni, aveva abitato a Torre Boldone e ora da alcuni anni risiedeva ad Abbazia di Albino, era un esperto alpinista e scialpinista, come lo ricordano i due amici che erano con lui. Aveva scalato anche il Cervino. Era una persona socievole, simpatica e sempre disponibile.

Era in pensione da circa un anno, dopo aver lavorato come amministrativo in un’azienda di Bergamo. C’è chi ricorda anche i suoi viaggi fuori dall’Europa, intrapresi durante precedenti esperienze lavorative come manutentore. La montagna era da sempre la sua grande passione.

«Era un esperto alpinista e scialpinista. Era una persona socievole, simpatica e sempre disponibile» «Negli anni Novanta aveva partecipato ad alcuni corsi di scialpinismo con il Cai Val Seriana. Poi, per lavoro, si era allontanato un po’ dal Cai e si era riavvicinato nel 2011, iscrivendosi al nostro gruppo. Per tanti anni ha partecipato anche alle nostre uscite. Lo ricordiamo come una brava persona, sempre disponibile», ricorda Vittorio Patelli, segretario del Cai Val Calepio. Valter Zanibelli lascia nel dolore la moglie Irene e i tre figli, Silvio, Michele e Alessandro.

La dinamica dell’incidente

Zanibelli si trovava con alcuni amici sul monte Fioraro, sopra il Passo San Marco, al confine tra la Val Brembana e la Valtellina. Quando è scivolato e caduto in un dirupo per circa 200 metri era nel territorio del comune di Albaredo, sul versante sondriese.

Il monte Fioraro, che divide Val Brembana e Valtellina. Il 61enne Valter Zanibelli, 61enne di Abbazia di Albino, è precipitato e morto cadendo dalla cresta L’incidente è avvenuto intorno alle 12.30, mentre l’escursionista, insieme a due amici di Alzano Lombardo e Ranica, stava rientrando dalla vetta, a 2.431 metri di quota. I tre percorrevano la cresta diretti verso il Passo San Marco quando il 61enne, probabilmente a causa di un inciampo o di un piede appoggiato male, ha perso l’equilibrio ed è precipitato. Le condizioni meteorologiche erano buone, con cielo sereno e assenza di ghiaccio sul sentiero.