Morto in moto, la salma di Cristian Toninelli rientrata a Castione: i funerali mercoledì

Il ricordo

«È una perdita che la nostra generazione sente molto: Cristian era benvoluto da tutti, nonostante la distanza»: sono cariche di commozione le parole con cui Fulvio Pasinetti, responsabile piste al Monte Pora , ricorda Cristian Toninelli.

Cristian Toninelli, 52 anni

«Siamo cresciuti insieme – ricorda –. Cristian aveva perso il padre da ragazzo, e al pari dei fratelli si è sempre dato molto da fare nel lavoro: era uno che sapeva vedere lontano». Accanto all’impegno nell’impresa di famiglia (la ditta Toninelli, che si occupa di lavori edili), Cristian da tempo si era legato anche alla Val d’Aosta.